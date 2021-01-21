FOX TV Çalar Saat Konuğu: Murat Yetkin kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir, ne iş yapmaktadır?
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FOX TV Çalar Saat Konuğu: Murat Yetkin kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir, ne iş yapmaktadır?

21.01.2021 09:32 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:36
FOX TV Çalar Saat Konuğu: Murat Yetkin kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir, ne iş yapmaktadır?

FOX TV Çalar Saat Konuğu: Murat Yetkin kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir, ne iş yapmaktadır? Murat Yetkin hayatı ve biyografisi nedir?

FOX TV Çalar Saat Konuğu: Murat Yetkin kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir, ne iş yapmaktadır? Murat Yetkin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FOX ÇALAR SAAT KONUĞU: MURAT YETKİN KİMDİR?

Murat Yetkin 29 Aralık 1959 yılında Gaziantep'de doğan Türk gazeteci ve köşe yazarıdır.

Bulgaristan Türkü bir ailede dünyaya gelen Yetkin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur. Bülent Ecevit'in askeri yönetim altında çıkardığı Arayış dergisinde, 1981 yılında gazeteciliğe başladı. BBC World Service, Deutsche Welle, AFP, Turkish Daily News, Kanal D, NTV ve Sabah'ın bulunduğu yayın organlarında muhabirlik ve haber yöneticiliği yaptı. 2001 Şubat ayından gazetenin kapandığı 2016 yılına kadar Radikal gazetesi Ankara temsilcisi olarak görev aldı. 2011 Mayıs ayında Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışmaya başladı ve bu görevinden 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla ayrıldığını açıkladı. Daha sonra "Yetkin Report" adlı bloğuyla blog haberciliği yapmaya başladı.

Aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümünde Süreyya Serdengeçti, Fatih Özatay ve Güven Sak ile birlikte "Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Dönüşümü" dersini vermektedir.

ESERLERİ

Ateş Hattında Aktif Politika - 1992

Tezkere: Irak Krizinin Gerçek Öyküsü - 2000

Avrupa Birliği Bekleme Odasında Türkiye - 2002

Kürt Kapanı: Şam'dan İmralı'ya Öcalan - 2004

Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı - 2017

Meraklısı İçin Casuslar Kitabı - 2018

Meraklısı İçin Darbeler Kitabı - 2020

FOX TV Çalar Saat Konuğu: Murat Yetkin kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir, ne iş yapmaktadır?
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