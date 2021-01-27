FOX Tv Çalar Saat konuğu: Kerim Rota kimdir? Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir?

FOX Tv Çalar Saat konuğu: Kerim Rota kimdir? Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

FOX TV ÇALAR SAAT KONUĞU: KERİM ROTA KİMDİR?

Kerim Rota, 1964 Belçika doğumludur. Baba tarafı İstanbul Kısıklılı, anne tarafı Denizli Sarayköy'lü bir ailenin en küçük oğludur. Kerim Rota, lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde, Lisans eğitimini ise 1989 yılında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlandı. Yüksek lisansını ise, İstanbul Bilgi Üniversitesinde İşletme dalında yaptı.

Kariyerine Finansbank'ta başlayan Kerim Rota, Kasım 2010'da Akbank'ta Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Rota ayrıca Akbank'ın iştiraklerinden Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Akbank AG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Akbank (Dubai) Limited ve AKLease Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Akbank'a katılmadan önce çeşitli özel sektör bankalarında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kerim Rota, Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu. Rota, aynı zamanda Bilgi Üniversitesi İşletme Yönetimi dalında yüksek lisans derecesi aldı. Rota 2017 yılında Akbank'tan ayrıldı.

Öte yandan Borsa İstanbul'un eski Genel Müdürü ve Merkez Bankası'nın da eski başkan yardımcısı İbrahim Turhan da Davutoğlu'nun partisinin kurucular kurulunda yer aldı.