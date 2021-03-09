FOX TV Baraj canlı izle! Baraj 29. bölüm full kesintisiz izle! Baraj son bölüm fragmanı izle!

Baraj dizisi ne zaman? Baraj hangi kanalda? Baraj 29. bölüm izle! FOX TV Baraj canlı izle! Baraj 29. bölüm full kesintisiz izle! Baraj son bölüm fragmanı izle!

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, sonunda zorla da olsa Mert'i Nehir'den almayı başarır, fakat sebep olduğu travma hem onun hem de Nazım'ın büyük bir suçluluk hissetmesine sebep olur. Nazım'ın vicdan azabı onun yine Nehir ile yakınlaşmasını sağlasa da bu yakınlık Bahar'ın müjdeli haberi ile son mu bulacaktır?

Tarık, Zahra ve İbrahim ise hala yakalanmadan Meryem'in cesedinden kurtulmaya çalışmaktadırlar...

BARAJ NE ZAMAN?

Farklı hikayesiyle dikkatleri çeken Baraj dizisi her hafta salı günü FOX TV'de yayımlanıyor. Baraj dizisi 30 yeni bölümüyle 9 Mart Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

BARAJ OYUNCULARI!

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Baraj dizisinin oyuncuları arasında; Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan, Rana Cabbar yer alıyor.

BARAJ 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!