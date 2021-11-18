Fox Misafir canlı izle! Misafir yeni bölüm full canlı izle! Misafir son bölüm izle! Misafir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Misafir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fox Misafir yeni bölüm canlı izle! Başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın paylaşacağı Misafir Dizisi 11 Kasım Perşembe FOX'ta başladı. Misafir canlı izle! Fox TV Misafir 1. bölüm canlı izle! Misafir son bölüm canlı izle! Misafir dizisi yeni bölümde neler olacak?

MİSAFİR CANLI İZLE!

MİSAFİR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Misafir dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

MİSAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gece, hayatında bir gün bile mutlu olmamıştır. Hayatının son günü olduğunu düşündüğü gün Erdem ile tanışır ve hayatını yeniden yazmaya karar verir. Erdem'in evine davet ettiği bu misafir, başta kendi olmak üzere herkes için yeni bir gün doğumu olacaktır.

Misafir ilk bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

MİSAFİR SON BÖLÜM İZLE

MİSAFİR DİZİSİ KONUSU NE?

Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak.

MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gece (Hazal Kaya)

Erdem (Buğra Gülsoy)

Giray (Ozan Dolunay)

Oğuz (Bülent Şakrak)

Betül (Nezaket Erden)

Deniz (Salih Demir Ural)

Balım (Zeyno Asya Orçin)

Toprak (Emir Kaan Özkan)

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