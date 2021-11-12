FOX Mahkum uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Mahkum nerede çekildi?

FOX Mahkum uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? sorusu, dizi takipçileri tarafından arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Mahkum, geçici bir hafıza kaybı geçiren Savcı'nın yaşadıkları konu alınıyor. Hapishaneye atılan ve cinayet ile suçlanan Savcı için idam kararı çıkar. Bu karar sonrası kendisinin suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışan Savcı'nın hikayesini konu alan Mahkum yakında FOX'ta! Mahkum nerede çekildi?

FOX MAHKUM UYARLAMA MI, HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

İlk tanıtımı yayınlanan dizi hikayesiyle büyük ilgi topladı. "Innocent Defendant" dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak "Mahkum"un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.

MAHKUM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İstanbul'da devam eden dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut ( Onur Tuna ), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

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