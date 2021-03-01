FOX konuğu Prof. Dr. Murat Öncel kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Murat Öncel hayatı ve biyografisi!
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FOX konuğu Prof. Dr. Murat Öncel kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Murat Öncel hayatı ve biyografisi!

01.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:25
FOX konuğu Prof. Dr. Murat Öncel kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Murat Öncel hayatı ve biyografisi!

Her gün FOX'ta ekranlara gelen Çalar Saat programı İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla geniş kitleler tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda konuklara da yer veriliyor. İzleyiciler Fox'taki konukların kim olduğunu merak ediyor. FOX konuğu Prof. Dr. Murat Öncel kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Murat Öncel hayatı ve biyografisi!

Merakla takip edilen Fox Haber'in konuğu Prof. Dr. Murat Öncel oluyor.

PROF. DR. MURAT ÖNCEL KİMDİR?

Prof. Dr. Murat Öncel, Göz Hastalıkları alanlarında faaliyet göstermektedir. Prof. Dr. Murat Öncel dünyanın en saygın göz doktorlarından biri. Görmesi imkânsız denen pek çok hastayı ışığa kavuşturmuş. Uluslararası çapta pek çok ödülü var. Bu yüzden ona "Retinanın Oscar'ını kucaklayan adam" diyorlar. Öncel, tıptaki başarıları kadar ilginç hayat hikâyesiyle de dikkat çekiyor.

İlgilendiği Hastalıklar

Göz Siniri Hasarı

Göz Infeksiyonları

Glokom

Göz Travmaları

Multifokal IOL (Multifokal Göz İçi Lens Tedavisi)

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