Fotokapan su içmeye gelen çakalları böyle görüntüledi
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Fotokapan su içmeye gelen çakalları böyle görüntüledi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Umut Gürcan - Haberler | Güncel

Fotokapan su içmeye gelen çakalları böyle görüntüledi Bir çok yabani hayvana ev sahipliği yapan Yalova ormanlarındaki yabani hayat fotokapanlarla görüntülendi.

Fotokapan su içmeye gelen çakalları böyle görüntüledi

YALOVA - Bir çok yabani hayvana ev sahipliği yapan Yalova ormanlarındaki yabani hayat fotokapanlarla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü tarafından konulan kameralar sıcakta susayan bir çakalın yalaktan kana kana su içmesini anbean kaydetti.

Bölgeye kurduğu 28 ayrı fotokapanla tür tespiti yapıp ormandaki biyolojik çeşitliliği takip eden ekipler alınan görüntülere göre hayvanların ormandaki ihtiyaçlarını belirleyip onları hayata geçiriyor.

Son olarak havaların aşırı ısınmasıyla su bulmakta zorlanan çakallar için bölgeye su yalağı koyan ekipler yalak karşısına monte ettikleri foto kapan sayesinde çakalları görüntülemeyi başardı. Susayan bir çakalın yalaktan kana kana su içme anı kameraya anbean yansıdı.

Fotokapan su içmeye gelen çakalları böyle görüntüledi
Fotokapan su içmeye gelen çakalları böyle görüntüledi
Fotokapan su içmeye gelen çakalları böyle görüntüledi
Fotokapan su içmeye gelen çakalları böyle görüntüledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Umut Gürcan

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