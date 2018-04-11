Fotoğrafın Altın Çocukları

Henüz çocuk yaşta ellerine tutuşturulan kamera ve fotoğraf makineleriyle farkındalıklarını buluşturan ve bugün sektörün aranılan isimleri haline gelen Barış Erkek ve Kemal Can etkili işlere imza atıyorlar.

Uzun yıllardan bu yana sektörün içinde olan ve sağlam adımlarla ilerleyen ikili "Hayat Çekilmeye Değer" sloganıyla çıktıkları bu yolda, her geçen gün çıtayı biraz daha yükseğe taşıyor. Özellikle düğün çekimleri konusunda uzmanlaşan ikili, son zamanlarda gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle de bir ilke imza attılar. Geçtiğimiz Dünya Kadınlar Günü'nde, Gaziantep'te bulunan bir alışveriş merkezinde, Gaziantepli kadınların en özel portre fotoğraflarını çeken ve hediye eden ikili, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için de yeni proje girişimleri içerisinde olduklarını belirttiler.

Türkiye'nin dört bir yanına, yeni nesil teknolojik ürünlerle hizmet vermeye devam eden Fotoğrafhanem'in genç patronları, Gaziantep başta olmak üzere, İstanbul, Alaçatı, Adana, Antalya gibi ilerde de çok farklı işlere imza atıyorlar.

Gaziantep'e özel film

Gaziantep'e özel kısa filmler çeken ve bununla kentin tanıtımına katkı sağlamak için gece gündüz çalışan ikili, önümüzdeki günlerde bomba etkisi oluşturmayı planlıyor. - GAZİANTEP