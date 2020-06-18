Fotoğraf sosyal mesafeli, ziyaret sıcak ve samimi Develi Kaymakamı Murat Duru, devlet-millet kaynaşmasını yaşatmak için Derebaşı ve Çadıryeri mahallelerini İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte ziyaret etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru, devlet-millet kaynaşmasını yaşatmak için Derebaşı ve Çadıryeri mahallelerini İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte ziyaret etti.

İlçe merkezinden uzaklığı 55 kilometre olan Derebaşı ve Çadıryeri mahallelerini ziyaret eden Develi Kaymakamı Murat Duru "Develimizin en uzak mahallelerinden Derebaşı ve Çadıryeri Mahalle muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı İlçe Jandarma Komutanımız ile beraber ziyaret ettik. Ziyarette vatandaşlarımızla sıcak ve samimi sohbetle birlikte mahallemizin sorunlarını dinledik" dedi.

Kaymakam Duru, "Vatandaşlarımızla görüş alışverişinde bulunarak onların sorunlarını dinledik. Her zaman olduğu gibi koronavirüs sürecine rağmen gerekli tedbirlerimizi alarak Devlet- millet kaynaşmasının, sevgisinin, saygısının, birlik ve beraberliğinin en güzel örneğini vermeye çalıştık" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA