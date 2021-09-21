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Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi  topun içinde mahsur kaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi  topun içinde mahsur kaldı

BEŞİKTAŞ Sahili'nde sergilenen tarihi savaş topunun içine girip sıkışan kişiyi itfaiye ekibi kurtardı.

BEŞİKTAŞ Sahili'nde sergilenen tarihi savaş topunun içine girip sıkışan kişiyi itfaiye ekibi kurtardı.

Beşiktaş, Barbaros Meydanı'nda sergilenen Osmanlı dönemine ait ağızdan dolma demir kaval topun içine giren bir kişi burada sıkıştı. Bir süre çıkmak için çabalayan kişiyi çevredekiler de çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen Beşiktaş itfaiyesine bağlı ekipler tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı. Fotoğraf çektirmek için topun içine girip sıkıştığı belirtilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi  topun içinde mahsur kaldı

Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi  topun içinde mahsur kaldı

Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi  topun içinde mahsur kaldı

Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi  topun içinde mahsur kaldı

Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi  topun içinde mahsur kaldı

Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi  topun içinde mahsur kaldı

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Haber: Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi  topun içinde mahsur kaldı - Haberler
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