Fotoğraf çekmek için bilezikleri aldı, kuyumcuya 'hakkını helal et' diyerek kaçtı
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Fotoğraf çekmek için bilezikleri aldı, kuyumcuya 'hakkını helal et' diyerek kaçtı

Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA - Haberler | Güncel
Fotoğraf çekmek için bilezikleri aldı, kuyumcuya 'hakkını helal et' diyerek kaçtı

KONYA'nın Ereğli ilçesindeki kuyumcuya müşteri olarak gelen kişi, fotoğrafını çekip, annesine atacağını söyleyerek 3 bileziği eline aldı.

KONYA'nın Ereğli ilçesindeki kuyumcuya müşteri olarak gelen kişi, fotoğrafını çekip, annesine atacağını söyleyerek 3 bileziği eline aldı. İş yeri sahibine "Hakkını helal et" diyen kişi kaçtı. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. 

Olay, dün Rasim Erel Caddesi'ndeki Ziya D.'ye ait kuyumcuda meydana geldi. İş yerine gelen  yüzünün büyük bölümü boyunlukla kapalı kişi, kardeşinin nişanlı olduğunu ve bileziklere bakmak istediğini söyledi. 3 bilezik seçen şüpheli, fotoğraf çekip, annesine göndereceğini söyleyerek eline aldı. Ziya D.'ye "Hakkını helal et" diyen şüpheli, koşarak iş yerinden kaçtı. Ziya D.'nin ihbarı üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. 

  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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