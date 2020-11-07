Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar

07.11.2020 08:04 | Son Güncelleme: 07.11.2020 08:09
Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar

ANTALYA'da Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktaya gelen yerli ve yabancı turistler, 'Yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' uyarı tabelasına aldırış etmeden çitleri aşıyor.

ANTALYA'da Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktaya gelen yerli ve yabancı turistler, 'Yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' uyarı tabelasına aldırış etmeden çitleri aşıyor. Daha iyi fotoğraf almak için çabalayan turistler, uçurumun kenarına yaklaşarak hayatlarını tehlikeye atıyor.

Muratpaşa ilçesi sınırlarındaki Düden Park'a gelen turistler, Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu manzarasına hayran kalıyor. Şelale manzarasında fotoğraf çekmek için yaklaşık 1 metre boyundaki güvenlik çitinin üzerinden atlayan yerli ve yabancı turistler, 'Korkuluklara yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' uyarı tabelalarına aldırmıyor. 40 metre yüksekliğindeki falezlerin kenarına kadar gelip, selfie ve fotoğraf çeken turistler, hayatlarını hiçe sayıyor.Yıl içerisinde binlerce turisti ağırlayan bu bölgede sadece Türkçe uyarı tabelalarının olması ise dikkat çekiyor.


Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

İlgili Haberler

Suyu çekilen Seyhan Nehri'ne inip, balık için hayatlarını tehlikeye attılar
Suyu çekilen Seyhan Nehri'ne inip, balık için hayatlarını tehlikeye attılar
Fotoğraf çekmek için enkaz bölgesine gelenlere polisten uyarı
Fotoğraf çekmek için enkaz bölgesine gelenlere polisten uyarı
İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Mesut Yılmaz Süleyman Soylu Mustafa Varank
Magazin Uğur Mumcu Yıldız Tilbe Burak Özçivit İkbal Gürpınar
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Sinan Gümüş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Avrupa Deprem Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 08:08:48. #1.15#
title