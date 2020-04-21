Foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki Kader hayatını kaybetti Osmaniye'de foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Osmaniye'de foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Dervişiye köyünde yaşandı. Köyde yaşayan Mehmet Demir, evlerinin önünde oynayan 3 yaşındaki kızı Kader'in kaybolduğunu fark etti. Daha sonra evin yanında bulunan foseptik çukurunun yanında küçük kıza ait terliği bulan yakınları, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kader Demir'in cesedini foseptik çukurundan çıkardılar. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA