Foseptiğe düşen çocuk öldü
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Foseptiğe düşen çocuk öldü

Foseptiğe düşen çocuk öldü
Demirören Haber Ajansı / Ethem Süzek - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde fosseptiğe düşen 5 yaşındaki Abdullah Yeşildağ, hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde fosseptiğe düşen 5 yaşındaki Abdullah Yeşildağ, hayatını kaybetti.

Kent merkezinde oturan ailenin oğulları Abdullah Yeşildağ, salı günü Bekilli ilçesine bağlı Üçkuyu Mahallesi'nde yaşayan halası Ayşe Aydoğan'ın yanına gitti. Abdullah Yeşildağ, bugün öğle saatlerinde kayboldu. Bunun üzerine jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kaldığı evin yanındaki foseptikte küçük çocuğun cansız bedenini buldu. Savcının incelemesinin ardından Abdullah Yeşildağ'ın cenazesi, Denizli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Foseptiğe düşen çocuk öldü
Foseptiğe düşen çocuk öldü
Foseptiğe düşen çocuk öldü
Foseptiğe düşen çocuk öldü
Foseptiğe düşen çocuk öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ethem Süzek

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