Forza Horizon 5 rekor kırmaya devam ediyor! 6 milyon kullanıcıya ulaştı

Forza Horizon 5, Xbox Game Studios için yılın en büyük oyunlarından birisidir. Şimdiden 6 milyon oyuncuya ulaştığı için birçok oyuncu lansman haftasında oyunun tadını çıkarıyor gibi görünüyor.

Xbox Game Pass pazarlama Genel Müdürü Aaron Greenberg de oyunun Xbox Game Studios'un şimdiye kadarki en iyi lansman haftası rekorunu kırdığını söylüyor. Oyuncuların Premium Sürümü satın almaları durumunda 5 Kasım'dan bu yana oyuna erken eriştiklerini belirtmek önemlidir.

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Resmi olarak 9 Kasım'da herkes için başlatıldı. Yine de, oyuncu tabanının sadece bir hafta içinde bu kadar yüksek görmek etkileyici bir istatistik Xbox için.

En son 9 Kasım'daki lansmanından bu yana 4.5 milyon oyuncunun Forza Horizon 5'i kontrol ettiği, ancak şimdi bunu 6 milyona aştığı ve hala tırmandığı bildirildi.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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