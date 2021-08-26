Forza Horizon 5'in ön sipariş fiyatları belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Forza Horizon 5'in ön sipariş fiyatları belli oldu

Forza Horizon 5'in ön sipariş fiyatları belli oldu
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Playground Games'in beklenen oyunu Forza Horizon 5'in Türkiye için ön sipariş fiyatları belli oldu.

5 Kasım 2021'de piyasaya sürülecek olan Forza Horizon 5 her geçen gün yeni bilgiler almaktayız. Fiyatları da paylaşıldı ve artık geriye oyunun çıkmasını beklemek ve oyun hakkında yeni detayları öğrenmek kaldı.

FORZA HORIZON 5 VERSİYON KARŞILAŞTIRMASI

Standart Edition'da sadece oyunun kendisini alırken Deluxe Edition'da ise Standart'a sadece Araba Bileti eklentisi geliyor. Premium Edition'da ise Hoş geldiniz Paketi, Araba Bileti, VIP üyelik, Genişleme 1 ve Genişleme 2 eklentilerine sahip oluyorsunuz.

FORZA HORIZON 5 STEAM ÖN SİPARİŞ FİYATLARI LİSTESİ

Forza Horizon 5 - Standard Edition ön sipariş – 299,00 TL

Forza Horizon 5 - Deluxe Edition ön sipariş – 399,00 TL

Forza Horizon 5 - Premium Edition ön sipariş - 499,00 TL

FORZA HORIZON 5 MICROSOFT ÖN SİPARİŞ FİYATLARI LİSTESİ

Forza Horizon 5 - Standard Edition ön sipariş – 469,00 TL

Forza Horizon 5 - Deluxe Edition ön sipariş – 535,00 TL

Forza Horizon 5 - Premium Edition ön sipariş - 669,00 TL

Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Vladimir Putin Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Düm Tek Tek Kaan Yıldırım
Spor Gervinho Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Forza Horizon 5'in ön sipariş fiyatları belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:32:02. #1.14#

title