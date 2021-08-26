Forza Horizon 5'in ön sipariş fiyatları belli oldu

Playground Games'in beklenen oyunu Forza Horizon 5'in Türkiye için ön sipariş fiyatları belli oldu.

5 Kasım 2021'de piyasaya sürülecek olan Forza Horizon 5 her geçen gün yeni bilgiler almaktayız. Fiyatları da paylaşıldı ve artık geriye oyunun çıkmasını beklemek ve oyun hakkında yeni detayları öğrenmek kaldı.



FORZA HORIZON 5 VERSİYON KARŞILAŞTIRMASI

Standart Edition'da sadece oyunun kendisini alırken Deluxe Edition'da ise Standart'a sadece Araba Bileti eklentisi geliyor. Premium Edition'da ise Hoş geldiniz Paketi, Araba Bileti, VIP üyelik, Genişleme 1 ve Genişleme 2 eklentilerine sahip oluyorsunuz.

FORZA HORIZON 5 STEAM ÖN SİPARİŞ FİYATLARI LİSTESİ

Forza Horizon 5 - Standard Edition ön sipariş – 299,00 TL

Forza Horizon 5 - Deluxe Edition ön sipariş – 399,00 TL

Forza Horizon 5 - Premium Edition ön sipariş - 499,00 TL

FORZA HORIZON 5 MICROSOFT ÖN SİPARİŞ FİYATLARI LİSTESİ

Forza Horizon 5 - Standard Edition ön sipariş – 469,00 TL

Forza Horizon 5 - Deluxe Edition ön sipariş – 535,00 TL

Forza Horizon 5 - Premium Edition ön sipariş - 669,00 TL