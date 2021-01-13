Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Dünya'nın ilgiyle takip etitği maçlardan biri de Hollanda Eredivisie Maçı'dır. Bugün Hollanda Eredivisie Maçı'nda Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam maçı karşılaşması olacak. Peki, Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Futbol severlerin ilgiyle takip ettiği Hollanda Eredivisie Maçı Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam maçı kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden farklı ülkelerde yayınlanacak olan Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam maçının günü ve saati belli oldu. Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı ise detaylarda.

FORTUNA SİTTARD - SPARTA ROTTERDAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Lig maçlarının devam ettiği süreçte bir diğer maç, Hollanda'nın Eredivisie Maçı'nda Sittard - Sparta Rotterdam karşılaşması olacak. Sittard - Sparta Rotterdam maçı Sittard'daFortuna Sittard Stadion'da gerçekleşecek. Hollanda'nın Eredivisie Maç Sittard - Sparta Rotterdam maçı, Türkiye'de Bilyoner TV Web kanalında yayınlanacak.

FORTUNA SİTTARD - SPARTA ROTTERDAM MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

13 Ocak Çarşamba günü (bugün) oynanacak Hollanda'nın Eredivisie Maçı Sittard - Sparta Rotterdam karşılaşması, Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak.