Fortnite, sızıntılarından biri ortaya çıktı! Twitter kullanıcısı tarafından tasarlanan Joy karakteri oyuna geldi
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Fortnite, sızıntılarından biri ortaya çıktı! Twitter kullanıcısı tarafından tasarlanan Joy karakteri oyuna geldi

Fortnite, sızıntılarından biri ortaya çıktı! Twitter kullanıcısı tarafından tasarlanan Joy karakteri oyuna geldi
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Twitter kullanıcısı DahjaCat tarafından tasarlanan, kendine özgü tekerlekli patenleri ve vitiligo cilt hastalığına sahip bir karakter olan Joy, Fortnite'a eklenen karakterlerden biri oldu. Söz konusu karakterin desenli askıları ve tekerlekli paketleri de LGBT'ye dikkat çekmek için tasarlandı.

Mayıs ayında sızdırılan Fortinite görünümlerinden birisi olan vitiligo cilt hastalığına sahip patenci bir kız, şimdi battle royale oyunu Fortnite'a ekleniyor. Epic Games, DahjaCat isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından tasarlanan Joy karakterinin Fortnite'a dahil olduğunu resmi olarak açıkladı.

YENİ KARAKTER JOY, VİTİLİGO HASTALARI İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURUYOR

Eşsiz tasarımlı ve vitiligo cilt hastalığı olan karakterin koyu teninde beyaz lekeler olduğu görülüyor. Joy ayrıca, gökkuşağı desenli askıları ve tekerlekli paketleriyle donatılmış bir tasarıma sahip olması nedeniyle de LGBT'ye dikkat çekiyor.

Fortnite, sızıntılarından biri ortaya çıktı! Twitter kullanıcısı tarafından tasarlanan Joy karakteri oyuna geldi

Fortnite'ın Joy'u oynanabilir bir karakter olarak dahil etmesi, kapsayıcılık ve çeşitlilik için önemli bir kilometre taşıdır. Vitiligo hastalığı olanlar, video oyunlarında veya diğer medyada nadiren temsil ediliyor. Bu nedenle DahjaCat'in tasarladığı Joy karakterinin, cilt durumu popüler medyada varlığı için büyük bir adım olarak görülmekte.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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