Fortnite, Superman kostüm çıkış tarihi belli oldu! Fortnite Superman kostüm kilidi nasıl açılır?

Eğlence ve spor dünyasından birçok ünlü ismi bünyesinde barındıran Battle Royale oyunu Fortnite'ın yeni yıldızı, bilim kurgu süper kahramanı Superman oldu. Fortnite Süpermen kostümü ne zaman çıkacak? Fortnite Süpermen kostümü kilidi nasıl açılır? İşte detaylar!

Fortnite geliştiricileri oyuna yenilikler katmaya devam ediyor. Sezon ortasında Battle Pass aracılığıyla kilidi açılabilen Superman kostümü yakında Fortnite'da kullanıma açılacak. Epic Games her sezon yeni görünümleri oyuna dahil ederek oyunseverlerin gönlünü feth ediyor. Oyuncular bu kez, dünyaca ünlü bilim kurgu süper kahramanı Superman ile buluşuyor.

FORNITE SUPERMAN KOSTÜMÜ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyuncuların Superman kostümüne sahip olmak için Battle Pass biriktirmeleri gerekiyor. Superman kostümü, kozmetik setini tamamlamak için tam dokuz öğeye sahip olacak. Bu öğeler oyun içinde görüntülenebiliyor.

Superman kostümü, Sezon 7'nin başlamasından 65 gün sonra kullanıma açılacak.

FORTNITE SUPERMAN KOSTÜMÜ KİLİDİ NASIL AÇILIR?

Çizgi roman karakteri Superman, Fortnite'a girmeye hazırlanırken, milyonlarca oyuncu en sevdiği süper kahramanının gelişini sabırsızlıkla bekliyor. Epic Games konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapmamış olsa da, şimdiden Superman'in kilidi nasıl açılır? sorularına yönelik birçok teori ve iddialar gündeme gelmiş durumda.

Birkaç veri madencisine göre, oyuncuların pelerini giymeden önce "Clark Kent" versiyonunun kilidini açmaları gerekecek. Supermen'in kozmeti seti şu şekilde:

FORTNITE SUPERMEN KOZMETİ SETİ