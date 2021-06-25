Fortnite sistem gereksinimleri 2021! Fortnite kaç GB?

Fortnite, Epic Games ve People Can Fly şirketleri tarafından tasarlanan ve Epic Games şirketi tarafından 2017'de yayınlanan bir nişancı oyunu. Fortnite, çok oyunculu oyunlarla rekabete girerek daha iyi olmak için çabalıyor. Peki, oyun dünyasının gözde oyunlarından olan Fortnite'ın sistem gereksinimleri neler? İşte, Fortnite sistem gereksinimleri 2021! Fortnite kaç GB?

Epic Games ve Poeple Can Fly tarafından geliştirilen Fortnite, 2017 yılında piyasaya sürülmesinin ardından oyun sektörüne damga vurdu. Milyonlarca oyunseverin severek oynadığı popüler nişancı oyunu Fortnite, her geçen gün kendini geliştiriyor. Geliştirici ekip, Fortnite'ı daha iyi bir hale getirmek için her hafta yeni güncellemeler ile oyunseverleri memnun ediyor.

Peki, bu kadar popüler olan oyunun sistem gereksinimleri neler? Evinde bilgisayarı bulunan her kullanıcı Fortnite oynayabilir mi? Fortnite kaç GB? gibi soruların cevaplarını sizler için derledik...

FORTNITE TANITIM YAZISI(BATTLE ROYALE MODU)

Fortnite Battle Royal (hayatta kalma) modu herkes tarafından beğenilmesinden sonra 125 milyon oyuncu sayısına yaklaşmıştır ve Fortnite oyunu böylelikle bahsettiğimiz üzere çok daha iyi yerlere gelmiş ve popüleritesi artmıştır. SuperData'nın kaynağına göre Fortnite 2018'in en çok karlı çıkan oyunu olmakla beraber en çok gelişim gösteren oyunlardan biri olmuştur diyebiliriz. Tüm bu istatistiklerin yanında oynaması bedava olan Fortnite, oyun gelirlerini 2017 senesinde yüzde 458 gibi bir istatistikle arttırdığını söylemek mümkün. Fortnite 2018 yılında 2.4 milyarlık bir gelir elde ederek kazancına kazanç kattığını da eklemek mümkün.

FORTNITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i3 2.4 Ghz

RAM: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Ekran Kartı: Intel HD 4000

Disk Alanı: 20 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri: