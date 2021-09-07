Fortnite, en son gelen karakter Shang-Chi'ye yeni kozmetik ürünler ekledi
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Fortnite, en son gelen karakter Shang-Chi'ye yeni kozmetik ürünler ekledi

Fortnite, en son gelen karakter Shang-Chi'ye yeni kozmetik ürünler ekledi
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Marvel Comics evreninin mistik savaşçısı Shang-Chi'yi bir kıyafet ve kozmetik paket halinde Fortnite'a eklendi

Marvel ile crossover halinde olan Epic Games, Fortnite'a mistik dövüş sanatçısı Shang-Chi'nin yeni bir kostümünü ekledi. Oyunun en son birkaç sezonunda, geliştirici Epic Games diğer video oyunları, çizgi romanlar, filmler ve televizyon şovları ile çok sayıda crossover gerçekleştirdi. Fortnite'ın crossoverları çoğunlukla Marvel Comics üzerine oldu.

Fortnite, crossoverlara vurgu yaptığı sürece Marvel Comics, oyunun kozmetik kaplamalar listesinin büyük bir parçası olmaya devam edecek. Deadpool, ikinci sezonda ortaya çıkan oyunun en eski crossover karakterlerinden biriydi. Marvel'ın ikonik kötü karakterlerinden olan thanos, Black Panther gibi birçok karakter eklendi.

Süper kahramanın dahil olduğu söylentilerinden sonra Epic Games, Shang-Chi'yi kozmetik bir kostüm olarak Fortnite'a ekledi. Shang-Chi paketinde Marvel kahramanının kıyafetinin yanı sıra kalkanı, kılıç kazma kostümü ve Ejderha pulu kılıcı bulunuyor.

Shang-Chi kostümlerini Fortnite mağazasından satın alabilirsiniz.

Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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