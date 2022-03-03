Fortnite'a eklenecek bir sonraki karakter Assassin's Creed'in Ezio karakteri olacak - Haberler

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Fortnite'a eklenecek bir sonraki karakter Assassin's Creed'in Ezio karakteri olacak

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Fortnite'a eklenecek bir sonraki karakter Assassin's Creed'in Ezio karakteri olacak

Fortnite'ın veri yöneticisi Shiina adlı Twitter kulalnıcısı, Assassin's Creed'in bıçak ustası Ezio Auditore da Firenze'nin Fortnite'a geleceğini belirten bir fotoğraf paylaştı.

Fortnite sızıntıları ve söylentileri paylaşan Twitter topluluğunda duyurulan Assassin's Creed Ezio karakterinin önümüzdeki haftalarda Fortnite'a ekleneceği bildirildi. Ezio karakterinin yanı sıra Ezio'nun gizli bıçakları da ek olarak geleceği duyuruldu.

ASSASSIN'S CREED EZIO FORTNITE'A GELECEK

Fortnite'ın Twitter'da sızıntılarını yapan büyük bir topluluğu bulunmaktadır. Fortnite veri yöneticisi olarak bilinen Shiina ve FNAssist adlı Twitter kullanıcılarının Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda Fortnite'a eklenecek bir sonraki karakterin Assassin's Creed Ezio Auditore Da Firenze olacağı bildirildi.

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İtalyan suikastçı Ezio Auditore, Fortnite'a Mart ayının sonunda gizli bıçaklarıyla beraber ekleneceği bildirildi. Ayrıca, Assassin's Creed Valhalla veya Dawn of Ragnarok DLC'si satın alan herkes, kullanıma sunulduktan sonra Ezio kostümüne sahil olacaklar.

Fortnite'a eklenecek bir sonraki karakter Assassin's Creed'in Ezio karakteri olacak

Fortnite'a eklenecek bir sonraki karakter Assassin's Creed'in Ezio karakteri olacak

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Assassin's Creed, fortnite, Gamegar,, Haberler

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