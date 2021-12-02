Forest'ın yeni oyunu Sons of the Forest'ın çıkış tarihi ertelendi - Haberler
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Forest'ın yeni oyunu Sons of the Forest'ın çıkış tarihi ertelendi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Forest'ın yeni oyunu Sons of the Forest'ın çıkış tarihi ertelendi

Endnight Games'in geliştirdiği Forest'ın devam niteliği taşıyan ikinci oyunu Sons of the Forest'ın çıkış tarihi ertelendi. Oyunu oynamak isteyenler birkaç ay daha beklemek zorunda kalacak.

Geliştirici ekip Endnight Games'in 2014 yılında piyasaya sürdüğü The Forest'ın ikinci oyunu Sons Of The Forest'ın çıkış tarihinin ertelendiği açıklandı. Peki Sons of the Forest ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

Sons of the Forest fragmanı 20192da The Game Awards'a giriş yaptı. Fragman ürpertici ve rahatsız edici tonu nedeniyle büyük bir heyecanla karşılandı, ancak oyunla ilgili detaylar belirsizdi. Sons of the Forest, sadece PC için piyasaya çıkacak. Geliştirici ekipten şu anlık herhangi bir konsol işareti yok.

Hayatta kalma korku oyunu olan Sons of the Forest birkaç yıl önce duyurulmasına rağmen, oyunun piyasaya sürülmesinde hala aksaklıklar devam etmektedir. Sons of the Forest'ın 30 Kasım tarihinde yayınlanan yeni fragmanında çıkış tarihi 20 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

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SONS OF THE FOREST FRAGMANI

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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