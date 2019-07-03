Ford Mustang'in Babası Lee Iacocca, 94 Yaşında Vefat Etti

Amerikan otomobilleri arasında belki de en ikonik olanı Ford Mustang'dir. Hala filmlerde karşımıza çıkan ve çeşitli ürünleri piyasaya sürülen klasik Mustang'in arkasındaki itici gücü oluşturan isim ise Lee Iacocca idi. Iacocca ayrıca Chrysler'i 1980'lerin başında mutlak iflastan kurtaran CEO olarak da biliniyordu.

Modern minivanların temelini atan isim olan Iacocca, en başarılı otomotiv üreticisi biyografisine sahip isim. Daha önce Time dergisine de birden fazla defa kapak olan isim, Ford'dan Pinto'ların patlayan yakıt tankı skandalı sonrası ayrılmıştı.

Iacocca, 15 Ekim 1924'te İtalyan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Allentown, Pennsylvania'da dünyaya geldi. Mühendislik okuyan Iacocca, Princeton'da masterını tamamladı ve 1946'da otomobil sektörüne girdi.

Iacocca, neredeyse doğaüstü bir piyasa görüşüne sahipti ve insanların almak isteyeceği arabaları tasarlamasıyla biliniyordu. Iacocca'nın başlattığı ya da tamamen sona ermekten kurtardığı pek çok otomobil serisi bulunuyor.

Iacocca'nın Mustang projesi, "Pony araba" tanımının doğmasını sağladı. İnsanların satın alabileceği kas/performans arabası olan Mustang, fenomen oldu ve yepyeni bir tür ortaya çıkardı. Iacocca daha sonra Chrysler'da Minivan serisinin potansiyelini işleyerek aracı en fazla satan taşıtlardan biri haline getirdi. Bir başka ikonik otomobil olan Chrysler LeBaron üstü açılabilir otomobili de hiçbir pazar araştırmasına danışmadan, bu tarz otomobillerin neredeyse piyasadan silindiği dönemde pazara sürmüştü.

Iacocca, Chrysler'de aynı zamanda reklam yüzüydü. Günümüzde bir CEO'nun çıkıp reklamda, kendinden emin bir şekilde "Daha iyi bir araba bulursanız, alın" demesi pek mümkün gözükmüyor.

Iaocca, 1992 yılında Chrysler'dan emekli oldu. Iacocca ayrıca dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Özgürlük Anıtı'nı yenilemek için fon bulmak ve o fonu yönetmekle de görevlendirilmişti. Iacocca ayrıca Olivio'yu da kurmuştu.