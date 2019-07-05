Ford, Android Auto Platformuna 8 Yeni Araç Ekledi

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Ford, Android Auto uyumluluk listesine 8 yeni aracını eklediğini duyurdu. Bu ilaveler, 647 beygir gücündeki GT modelinin yanı sıra üç ekonomik otomobil ve dört minibüsü içeriyor.

Açıklanan listedeki otomobillerin çoğu, Ford Avrupa tarafından üretiliyor. Fiesta, şu anda ABD'de satılıyor ancak ülke içerisinde Fiesta Android Auto servisinden yararlanamayacak.

Android Auto uyumluluk listesine eklenen araçlar ise şöyle:

EcoSport 2017



Fiesta 2017



GT 2017



KA+ 2017



Tourneo Courier 2017



Tourneo Custom 2017



Transit Courier 2017



Transit Custom 2017

Listede yer alan araçlardan birine sahipseniz yerel Ford bayilerine gidip Android Auto güncellemesini yaptırmanız gerekecek. Ayrıca Vignale modelinin 2017 sonrası versiyonlarının uyumluluk listesinden kaldırıldığını da bir not olarak ekleyelim.