Ford, Android Auto Platformuna 8 Yeni Araç Ekledi

Ford, Android Auto Platformuna 8 Yeni Araç Ekledi

Android Auto servisi, otomobil üreticileri tarafından tercih edilen ve kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlayan bir uygulama. Android Auto servisini kullanan üreticilerden olan Ford, uyumluluk listesine 8 yeni araç daha ekliyor.

Ford, Android Auto Platformuna 8 Yeni Araç Ekledi

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Ford, Android Auto uyumluluk listesine 8 yeni aracını eklediğini duyurdu. Bu ilaveler, 647 beygir gücündeki GT modelinin yanı sıra üç ekonomik otomobil ve dört minibüsü içeriyor.

Açıklanan listedeki otomobillerin çoğu, Ford Avrupa tarafından üretiliyor. Fiesta, şu anda ABD'de satılıyor ancak ülke içerisinde Fiesta Android Auto servisinden yararlanamayacak.

Android Auto uyumluluk listesine eklenen araçlar ise şöyle:

EcoSport 2017

Fiesta 2017

GT 2017

KA+ 2017

Tourneo Courier 2017

Tourneo Custom 2017

Transit Courier 2017

Transit Custom 2017

Listede yer alan araçlardan birine sahipseniz yerel Ford bayilerine gidip Android Auto güncellemesini yaptırmanız gerekecek. Ayrıca Vignale modelinin 2017 sonrası versiyonlarının uyumluluk listesinden kaldırıldığını da bir not olarak ekleyelim.

Kaynak: WebTekno

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