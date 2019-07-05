Ford, Android Auto Platformuna 8 Yeni Araç Ekledi
Android Auto servisi, otomobil üreticileri tarafından tercih edilen ve kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlayan bir uygulama. Android Auto servisini kullanan üreticilerden olan Ford, uyumluluk listesine 8 yeni araç daha ekliyor.
Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Ford, Android Auto uyumluluk listesine 8 yeni aracını eklediğini duyurdu. Bu ilaveler, 647 beygir gücündeki GT modelinin yanı sıra üç ekonomik otomobil ve dört minibüsü içeriyor.
Açıklanan listedeki otomobillerin çoğu, Ford Avrupa tarafından üretiliyor. Fiesta, şu anda ABD'de satılıyor ancak ülke içerisinde Fiesta Android Auto servisinden yararlanamayacak.
Android Auto uyumluluk listesine eklenen araçlar ise şöyle:
EcoSport 2017
Fiesta 2017
GT 2017
KA+ 2017
Tourneo Courier 2017
Tourneo Custom 2017
Transit Courier 2017
Transit Custom 2017
Listede yer alan araçlardan birine sahipseniz yerel Ford bayilerine gidip Android Auto güncellemesini yaptırmanız gerekecek. Ayrıca Vignale modelinin 2017 sonrası versiyonlarının uyumluluk listesinden kaldırıldığını da bir not olarak ekleyelim.