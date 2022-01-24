Fodepar ne demek? Atletizmde fodepar nedir, ne anlama geliyor? TDK'ya göre depar ne demek, fodepar ne demek? - Haberler
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Fodepar ne demek? Atletizmde fodepar nedir, ne anlama geliyor? TDK'ya göre depar ne demek, fodepar ne demek?

Fodepar ne demek? Atletizmde fodepar nedir, ne anlama geliyor? TDK'ya göre depar ne demek, fodepar ne demek?
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Survivor 2022 All Star fragmanında Hikmet rakip oyuncu için "Fodepar yaptı" açıklaması yapmıştı. Bunun akabinde izleyiciler, Fodepar ne demek? Atletizmde fodepar nedir, ne anlama geliyor? TDK'ya göre depar ne demek, fodepar ne demek? merak etti. İşte detaylar...

Fodepar TDK'ya göre ne demektir? Depar ne anlama gelir? Fodepar hangi dilde bir kelimedir? Atletizmde fodepar ne demek?

Fodepar, atletizmde "yanlış çıkış" anlamına gelmektedir. Survivor'da bugün Hikmet rakip oyuncu için fodepar yaptı açıklamasında bulunuyor. Fodepar parkurda yanlış çıkış anlamına gelmektedir.

Fodepar ne demek? Atletizmde fodepar nedir, ne anlama geliyor? TDK'ya göre depar ne demek, fodepar ne demek?

TDK'ya göre fodepar anlamı bulunmamaktadır. Sözlük'te fodepar kelimesi bulunmuyor.

TDK'ya göre dilimize Fransızca'dan geçen depar kelimesinin anlamı "Çıkış" demektir.

Haliyle fodepar ise yanlış çıkış anlamına gelmektedir.

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