Fodepar ne demek? Atletizmde fodepar nedir, ne anlama geliyor? TDK'ya göre depar ne demek, fodepar ne demek?

Survivor 2022 All Star fragmanında Hikmet rakip oyuncu için "Fodepar yaptı" açıklaması yapmıştı. Bunun akabinde izleyiciler, Fodepar ne demek? Atletizmde fodepar nedir, ne anlama geliyor? TDK'ya göre depar ne demek, fodepar ne demek? merak etti. İşte detaylar...