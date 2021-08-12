Foça yangını kontrol altına alındı
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Foça yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Foça yangını kontrol altına alındı İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın, ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Foça yangını kontrol altına alındı

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın, ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yangın henüz belirlenemeyen bir sebeple Kozbeyli Mahallesi mevkiinde bulunan makilik alanda çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter ve 9 arazöz, yangına havadan ve karadan müdahale ederken, alevler başarılı çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle bölgedeki sahipli tarım arazileri ve makilik alanın zarar gördüğü bildirilirken, kontrol altına alınan alevlerin ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Foça yangını kontrol altına alındı
Foça yangını kontrol altına alındı
Foça yangını kontrol altına alındı
Foça yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Toptaş

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