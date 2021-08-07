FOÇA KARTDERE MEVKİNDE KIYI VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ - 7 Ağustos 2021
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FOÇA KARTDERE MEVKİNDE KIYI VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ - 7 Ağustos 2021

FOÇA KARTDERE MEVKİNDE KIYI VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ - 7 Ağustos 2021
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FOÇA KARTDERE MEVKİNDE KIYI VE ÇEVRE TEMİZLİĞİVestel şirketler grubu çalışanı çevre gönüllüleri Foça'da kıyı ve çevre temizliği yaptı.

FOÇA KARTDERE MEVKİNDE KIYI VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Vestel şirketler grubu çalışanı çevre gönüllüleri Foça'da kıyı ve çevre temizliği yaptı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Foça Belediyesi'nin desteği ile Kartdere mevkiinde yapılan çevre temizliğinde özellikle yangına sebebiyet verebilecek cam parçalarının yanında kağıt ve plastik atıklar toplandı.

Çevre gönüllülerine teşekkür eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "Vestel çevre gönüllüleri ile birlikte bir koyda bu kadar çöp topladık. Bazen bir "deniz keyfi"nin bedeli bu kadar çok olabiliyor. Temizlemeden önce bilinçli kötülüğün son bulması gerek! "diyerek çevre temizliği konusunda daha duyarlı olunması için çağrıda bulundu.

Kaynak: Habermetre

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