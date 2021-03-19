İZMİR Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ otomobili ile takla attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İZMİR Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ otomobili ile takla attı

19.03.2021 22:16 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:24

Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ otomobili ile takla attıİZMİR'in Foça ilçesinde, kontrolden çıkarak, takla atan otomobilin sürücüsü Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ yaralandı.

Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ otomobili ile takla attı

İZMİR'in Foça ilçesinde, kontrolden çıkarak, takla atan otomobilin sürücüsü Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ yaralandı. Kolunun kırıldığı öğrenilen Demirağ'ın tedavisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Foça ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ın kullandığı 35 MDD 95 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gökhan Demirağ, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunun kırıldığı öğrenilen Demirağ, buradaki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İZMİR Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ otomobili ile takla attı
İZMİR Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ otomobili ile takla attı
İZMİR Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ otomobili ile takla attı
İZMİR Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ otomobili ile takla attı
İZMİR Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ otomobili ile takla attı
İZMİR Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ otomobili ile takla attı
İZMİR Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ otomobili ile takla attı
İZMİR Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ otomobili ile takla attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi GÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Demet Akbağ Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ünal Karaman Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İZMİR Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ otomobili ile takla attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 22:30:22. #1.14#
title