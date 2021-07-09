Foça'daki yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Foça'daki yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü (2)

Foça'daki yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü (2)
Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu - Haberler | Güncel

ARI KOVANLARI YANDIFoça'daki yangında Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki arı kovanları da yandı.

ARI KOVANLARI YANDI

Foça'daki yangında Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki arı kovanları da yandı. Bölgede 330 arı kovanı bulunduğu, yalnızca 43'ünün kurtarılabildiği belirtilirken, arıların sağım için ağustos ayında bölgeye getirildiği, bu nedenle arı kaybının olmadığı öğrenildi. Yangında 43 kovanı yanan Yusuf Karaman, muhtardan olayı duyar duymaz bölgeye geldiğini belirterek şunları söyledi:

"25 yıldır, her ağustos ayında arılarımızın sağımı için buradaki kovanlara getiriyoruz. Arıların buraya getirilme zamanı olmadığı için kovanlarımız boştu ancak bu yangın eğer bir ay sonra olsaydı, binlerce arımız yanacaktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alana müdahale edince kovanlardan bazılarını yanmaktan kurtardı. Arılar sadece bal üreten canlılar değil, yeşili ve çevreyi korumak için de çok önemli bir popülasyon. Çok şükür ki, kovanlarımızın yanması haricinde bir kaybımız olmadı" dedi.KÖPEKLER, BARINAĞA DÖNDÜIlıpınar Mahallesi'nde alevlerin yükseldiği alana yakın bir konumda bulunan hayvan barınağı da yangında zarar görmedi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dünkü yangın sırasında, tehlike üzerine barınaktaki köpekleri tahliye etti. Ekiplerin, sağlıklı olan köpekleri yaşam alanlarına bırakırken hasta olanları ise Foça Belediyesi Veteriner Kliniğine bağlı köpek yuvalarına yerleştirdiği belirtildi. Ilıpınar Mahallesi Muhtarı Selçuk Tabaklı, "Mahallemizde bulunan hayvan barınağında çok şükür ki bir kayıp yaşanmadı. Yaşam alanlarına bırakılan köpekler tekrar barınaklarına döndü" dedi.

Gökçe ADAR ÇUBUKÇIOĞLU/ İZMİR,

Foça'daki yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü (2)
Foça'daki yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü (2)
Foça'daki yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü (2)
Foça'daki yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü (2)
Foça'daki yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü (2)
Foça'daki yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu

Motosiklet kazasında ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
Motosiklet kazasında ölen Dilara, "Yunus" polisi olmak istiyormuş
İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vladimir Putin Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Erol Bulut Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Foça'daki yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 15:59:55. #1.14#

title