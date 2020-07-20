İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
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İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor

İzmir'in Foça ilçesinde, bir türlü çözülemeyen su sorunu halkı canından bezdirdi. 20 saat su kesintisi yapılacağını açıklayan İZSU'nun 55 saatte ancak su verebilmesi, ertesi gün tekrar su kesintisinin başlaması sabırları taşırdı.

İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
20.07.2020 23:09 | Son Güncelleme: 20.07.2020 23:38

40 yılı aşkın süredir hizmette olan su hatlarının çürümesi nedeniyle 9 Haziran 2019 tarihinde 3 gün susuz kalan turistik ilçe Foça'da sıkıntının bir benzeri 16 - 19 Temmuz 2020 tarihlerinde yaşandı. Bir gün önce 16 Temmuz saat 10.00'dan 17 Temmuz 2020 sabah 06.00'ya kadar kesinti yapılacağı İZSU tarafından ilan edildi. Kırsal Gerenköy Mahallesi ile ilçe merkezi arasında yeni hattın döşendiği ve bu kesinti sonrası devreye alınacağı belirtildi.

YENİ HAT DEVREYE ALINIYOR

Ancak 06.00'da biteceği ilan edilen kesinti "Yeni hattın devreye alınaması" gerekçe gösterilerek önce saat 12.00'ye sonra 17.00'ye daha sonra da gece 01.00'a uzatıldı. Açıklama yapılmadan sular ancak 19 Temmuz 2020 günü Saat 17.00'de eski hat üzerinden verilebildi. Pazartesi de çalışmaların devam ettiği belirtilerek sabah saatlerinden 17.00'ye kadar kesinti tekrarlandı.

Foça'daki su sorunu vatandaşı canından bezdirdi

SICAKLAR VE PANDEMİ NEDENİYLE SUSUZLUK DAYANILMAZ HALE GELİYOR

Kesinti olan gün ve saatlerde İZSU, Foça Belediyesi, Esnaf Odası ve İtfaiye araçları tanker ve arazözlerle meydan ve sokaklarda su dağıtımı yaptı. Foçalılar sıcaklar ve pandemi dolayısıyla kesintilerin dayanılmaz hale geldiğini belirtti. Salgın dolayısıyla çok zor bir dönem yaşadıklarını ifade eden esnaf, ilgililerin sorunu daha vahim hale gelmeden çözmelerini istedi.

Foça'daki su sorunu vatandaşı canından bezdirdi

VATANDAŞLAR SUYA HASRET

Yeni hattın patlamasının kabul edilemez olduğunu belirten bazı vatandaşlar ise Foça'nın tamamının kazılarak yürünmez hala gelmesine ve toza toprağa bile razı olduklarını ancak ilan edilen sürelerde suyun verilememesinin hem yaşamsal hem sağlık sorunları oluşturduğunu söyledi. Ayrıca, vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi veya İZSU'dan tatmin edici açıklama yapmasını istedi. Esnaf ve vatandaşlar tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

Kaynak: DHA

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