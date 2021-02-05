Foça'da maske ve sosyal mesafe unutuldu, sahiller doldu

İZMİR'in Foça ilçesinde yağmur ve rüzgarın ardından gelen güneşli hava vatandaşları mutlu etti. Pek çok Foçalı'nın maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden sahili doldurduğu görüldü.

İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağmurun ardından hava sıcaklığının artması vatandaşları mutlu etti. Hava sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü Foça'nın sahili yürüyüş yapan ve çocuklarıyla oynayanlarca dolduruldu. Sahilde ahşap iskeleler de grup halinde oturanlar, kumsalda oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Kimisi ise yağmurdan sonra gelen güneşin ardından oltayla balık tutmaya çalıştı.

SEL FELAKETİ UNUTULMADI

Güzel hava olmasına rağmen vatandaşların hafta içinde yaşanan sel felaketinin kaygısını üzerinde taşıdıkları gözlendi. Buna rağmen iskele üzerinde evlenme teklifi yapmak için kız arkadaşını bekleyen bir genç, ilgi çekti. Hafta sonu koronavirüs tedbirleri nedeniyle kısıtlamadan önce sahili dolduran günü birlikçiler için de büfe ve kafeteryalar hizmet üretirken vatandaşların maske ile sosyal mesafe kuralına da pek fazla dikkat etmedikleri görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi GÜL