Foça'da maske ve sosyal mesafe unutuldu, sahiller doldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Foça'da maske ve sosyal mesafe unutuldu, sahiller doldu

05.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:39
Foça'da maske ve sosyal mesafe unutuldu, sahiller doldu

İZMİR'in Foça ilçesinde yağmur ve rüzgarın ardından gelen güneşli hava vatandaşları mutlu etti.

İZMİR'in Foça ilçesinde yağmur ve rüzgarın ardından gelen güneşli hava vatandaşları mutlu etti. Pek çok Foçalı'nın maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden sahili doldurduğu görüldü. 

İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağmurun ardından hava sıcaklığının artması vatandaşları mutlu etti. Hava sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü Foça'nın sahili yürüyüş yapan ve çocuklarıyla oynayanlarca dolduruldu. Sahilde ahşap iskeleler de grup halinde oturanlar, kumsalda oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Kimisi ise yağmurdan sonra gelen güneşin ardından oltayla balık tutmaya çalıştı. 

SEL FELAKETİ UNUTULMADI

Güzel hava olmasına rağmen vatandaşların hafta içinde yaşanan sel felaketinin kaygısını üzerinde taşıdıkları gözlendi. Buna rağmen iskele üzerinde evlenme teklifi yapmak için kız arkadaşını bekleyen bir genç, ilgi çekti. Hafta sonu koronavirüs tedbirleri nedeniyle kısıtlamadan önce sahili dolduran günü birlikçiler için de büfe ve kafeteryalar hizmet üretirken vatandaşların maske ile sosyal mesafe kuralına da  pek fazla dikkat etmedikleri görüldü. 


Foça'da maske ve sosyal mesafe unutuldu, sahiller doldu
Foça'da maske ve sosyal mesafe unutuldu, sahiller doldu
Foça'da maske ve sosyal mesafe unutuldu, sahiller doldu
Foça'da maske ve sosyal mesafe unutuldu, sahiller doldu
Foça'da maske ve sosyal mesafe unutuldu, sahiller doldu
Foça'da maske ve sosyal mesafe unutuldu, sahiller doldu
Foça'da maske ve sosyal mesafe unutuldu, sahiller doldu
Foça'da maske ve sosyal mesafe unutuldu, sahiller doldu
Foça'da maske ve sosyal mesafe unutuldu, sahiller doldu
Foça'da maske ve sosyal mesafe unutuldu, sahiller doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi GÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Foça'da maske ve sosyal mesafe unutuldu, sahiller doldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 14:50:37. #1.15#
title