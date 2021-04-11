Son dakika haberi: Foça'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı
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Son dakika haberi: Foça'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Foça'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı İzmir 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, 9 Nisan günü eğitim uçuşu sırasında motor arızası sebebiyle saat 10.40 sıralarında Foça ilçesi Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı.

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Foça'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı

İZMİR - İzmir 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, 9 Nisan günü eğitim uçuşu sırasında motor arızası sebebiyle saat 10.40 sıralarında Foça ilçesi Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Uçaktaki iki pilot, paraşütle denize atlayarak kurtulurken, uçağın enkazını bulabilmek için bölgeye gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar adlı arama-kurtarma gemisi, uçak enkazını kaldırdı.

İzmir'de 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, 9 Nisan günü eğitim uçuşu sırasında motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğrayarak denize düştü. Saat 10.40 sıralarında Foça ilçesi Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında meydana gelen kazada, uçakta bulunan Yarbay Hakan Eryılmaz ve Albay Ahmet Kendir, paraşütle denize atlayarak kurtuldu. Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Hava Kuvvetlerinden bir adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerinden arama kurtarma helikopteri ve insansız hava aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığından üç sahil güvenlik botu ile arama kurtarma uçağı görevlendirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar adlı arama-kurtarma gemisi ise uçağının enkazını bulabilmek için bölgeye geldi. Uçak enkazı, bugün tek parça halinde kaldırıldı.

Son dakika haberi: Foça'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı
Son dakika haberi: Foça'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı
Son dakika haberi: Foça'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı
Son dakika haberi: Foça'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı
Son dakika haberi: Foça'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı
Son dakika haberi: Foça'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı
Son dakika haberi: Foça'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY

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