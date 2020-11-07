Foça'da 3 hektar alan yandı
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Foça'da 3 hektar alan yandı

07.11.2020 10:05 | Son Güncelleme: 07.11.2020 10:16
Foça'da 3 hektar alan yandı

İZMİR'in Foça ilçesindeki makilik ve zeytinlik alan yangın çıktı.

İZMİR'in Foça ilçesindeki makilik ve zeytinlik alan yangın çıktı. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.Foça ilçe merkezine 1 kilometre mesafedeki Hilmi Dağı tepelerinde ve eski çöp döküm alanında bu sabah başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine yakın zeytinlik alana sıçradı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu, Orman Bölge Müdürlüğü  ile Amfibi Görev Grup ve Foça Deniz Üs Komutanlığı unsurları tarafından yangına müdahale edildi. Askeri  ve sivil unsurların ortak çalışması sonucu alevlerin önü yerleşim yerlerine 100 metre kala kesildi. Foça Kaymakamı Ali Çetin ve  Belediye Başkanı Fatih Gürbüz çalışmalara nezaret etti. Çalışmalara saat 08.00'den itibaren bir yangın söndürme helikopteri de katıldı. Yangın 09.00 dolayında kontrol altına alındı. Yaşlı zeytin ağaçlarının da bulunduğu bölgede alevlerden 3 hektar alan etkilendi. Bölgede soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Yangınla ilgili olarak sabotaj ihtimali de dahil olarak soruşturma başlatıldı.


Foça'da 3 hektar alan yandı
Foça'da 3 hektar alan yandı
Foça'da 3 hektar alan yandı
Foça'da 3 hektar alan yandı
Foça'da 3 hektar alan yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi GÜL

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