Foça'da 2 gündür kayıp olan emekli bekçinin cesedi denizde bulundu
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Foça'da 2 gündür kayıp olan emekli bekçinin cesedi denizde bulundu

11.02.2021 16:42 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:47
Foça'da 2 gündür kayıp olan emekli bekçinin cesedi denizde bulundu

İZMİR'in Foça ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan emekli bekçi Ahmet Gürel'in (67), denizde cansız bedeni bulundu.

İZMİR'in Foça ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan emekli bekçi  Ahmet Gürel'in (67), denizde cansız bedeni bulundu. 

Emekli bekçi Ahmet Gürel, geçen 9 Şubat Salı akşamı eve gitmedi. Ailesi de Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında MOBESE kayıtlarını incelenmeye aldı. Görüntülerden Gürel'in en son Beşkapılar Kalesi önünden başlayan liman bölgesinde görüldüğü tespit edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibi bugün Foça Komando Okulu Sosyal Tesisleri önlerinde yaptığı aramada, Gürel'in cansız bedenini buldu. Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ahmet Gürel'in kesin ölüm sebebi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Polis, evli ve 2 çocuk babasının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Foça'da 2 gündür kayıp olan emekli bekçinin cesedi denizde bulundu
Foça'da 2 gündür kayıp olan emekli bekçinin cesedi denizde bulundu
Foça'da 2 gündür kayıp olan emekli bekçinin cesedi denizde bulundu
Foça'da 2 gündür kayıp olan emekli bekçinin cesedi denizde bulundu
Foça'da 2 gündür kayıp olan emekli bekçinin cesedi denizde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi GÜL

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