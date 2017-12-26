Foça Belediyespor Masterler Menemen Masterleri 3 Golle Geçti

Menemen Masterler tecrübeli Foça karşısında tutunamadı ve 3 – 0'lık skorla maçı kaybetti.

24 Aralık 2017 Pazar Günü Saat 14.00'te oynanan karşılaşma; lige bu yıl katılan ve ilk galibiyetini 7 hafta sonra Turgutlu'yu 2-1 yenerek alan Menemen Masterler'in çıkış yakalamak için umut maçıydı. Ancak iki yıl üst üste şampiyonluk yaşayan Foça geçen haftaki Aliağa mağlubiyetini unutturan bir performansla rakibinin umutlarını boşa çıkardı. İlk yarıyı Foça; Serkan Kılıç ve Deniz Kara'nın golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı Menemen'in gol arayışları sonuçsuz kalırken Foça Belediyespor Masterler gol şansını penaltıyla yakalayan taraf oldu. Raşit Güven Enhoş'un atışında top ağlarla buluşunca maçın skoru da belirlenmiş oldu.

Foça Belediyespor Masterler 3 – Menemen Masterler 0