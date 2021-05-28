Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, kazadan kurtulan 2 pilotu ziyaret etti
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Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, kazadan kurtulan 2 pilotu ziyaret etti

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, kazadan kurtulan 2 pilotu ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 9 Nisan 2021 tarihindeki eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza geçiren Pilot Albay Ahmet Kendir ve Pilot Yarbay Hakan Eryılmaz'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Saygılarımı sunuyorum

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Kaza haberi ile büyük endişe yaşamıştık. Hemen ardından durumlarının sağ salim olduğunu bilmek ve bugün iyileştiklerini görmek çok sevindirici. Değerli komutanlarımızı ilçemizde misafir etmekten onur duyarız. Onların nezdinde kahraman silahlı kuvvetlerimizin tüm mensuplarına saygı ve şükranlarımı sunuyorum.''dedi.

Düşen uçağa ilk Foçalı balıkçılar ulaşmıştı

9 Nisan 2021 Cuma günü İzmir'in Çiğli'deki hava üssünden kalkan askeri eğitim uçağı saat 10.30 sıralarında Foça ilçesi İngiliz Burnu açıklarında motor arızası sebebiyle düşmüştü. Kaza sırasında fırlatma mekanizmasını kullanan bir pilot paraşütle atlayarak, diğeri ise uçağı kontrollü bir şekilde denize indirerek kurtulmuştu.

Kazanın ardından Foça'lı balıkçılar Latif Beytorun ve Ayhan Kaya, pilotlardan birini uçağın içerisinden çıkararak, diğerini ise paraşütle atladığı bölgeye giderek kurtarmıştı. Daha sonra balıkçılar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirerek pilotların ambulansa taşınmasına yardım etmişti.

Foça Belediye Meclisinin son toplantısında kaza yapan pilotları kurtaran balıkçılar Latif Beytorun ve Ayhan Kaya'ya teşekkür plaketi verilmesi kararı çıkmıştı.

Kaynak: Bültenler

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