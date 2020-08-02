FLORYA'DA LUNAPARK DOLDU TAŞTI SOSYAL MESAFE UNUTULDU
Harun UYANIK İstanbul DHABayramın üçüncü günü vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'ne akın etti.
02.08.2020 21:29 | Son Güncelleme: 02.08.2020 22:19
Harun UYANIK İstanbul DHA
Bayramın üçüncü günü vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'ne akın etti. Tesislerin içindeki lunapark doldu taştı. Lunaparktaki kalabalığı oluşturanlar sosyal mesafeyi unuturken, bazı kişilerin maske takmadığı kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA