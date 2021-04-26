Flo'dan Anneler Günü için hediye seçenekleri

Flo, ilkbahar/yaz koleksiyonuyla Anneler Günü için "en ideal" hediye seçeneklerini uygun fiyat avantajları ile sunuyor.

Flo, ilkbahar/yaz koleksiyonuyla Anneler Günü için "en ideal" hediye seçeneklerini uygun fiyat avantajları ile sunuyor.

Flo açıklamasına göre, günlük yaşamın her anına eşlik edecek modeller, ister hafta içi ister hafta sonu, tüm kombinleri zarifçe tamamlıyor.

Koleksiyonda yer alan pembe, pudra, kahverengi, bej, beyaz ve siyah gibi zamansız renklerin yanı sıra metalik etkiler, bağcık detayları, cırt cırt ve nakış detayları ile ayakkabılar dikkati çekiyor.

Oxford modeller, loaferlar, sneakerlar, sandaletler ve babetler sportif giyinmeyi seven anneler için idealken, topuklu sandaletler ve dolgu topuklu modeller her daim topukludan vazgeçemeyen anneler için en cazip hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Bahar ayında annelerin kombinlerinin tamamlayıcı parçası ayakkabılar, birçok model alternatifi ile Flo mağazalarında ve online sitesinde hediye arayışı içinde olanları bekliyor.

Annelere çanta şıklığı

Flo'nun bahar renkleri ve sezon trendleriyle harmanladığı çanta koleksiyonu da her zevke hitap eden alternatifler sunuyor.

Mevsimin modası olan siyah ve kahverengi çantalar, Flo'da detaylarla hareketlenerek öne çıkıyor.

Omuzdan askılı shopper çantalar geniş yapılarıyla dikkati çekerken, canlı renk tonlarındaki yazı simgeleyen çapraz askılı çantalar da annelere rahat kullanım avantajı sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan