Fleksiyon nedir? Fleksiyon terimi ne anlama gelir?
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Fleksiyon nedir? Fleksiyon terimi ne anlama gelir?

Fleksiyon nedir? Fleksiyon terimi ne anlama gelir?
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Tıp dilinde kullanılan kelimelerden biri olan fleksiyon, son günlerde sıkça aratılan kelimeler arasında. Anatomideki hareket terimlerinden biri olan fleksiyonun anlamı merak ediliyor. Peki, Fleksiyon nedir? Fleksiyon terimi ne anlama gelir? Detaylar haberimizde!

İnsan vücudunun belirli bölümlerindeki (bazı organlar, eklemler, uzuvlar gibi) hareketler; bir takım anatomik terimlerle ifade edilir. İnsan vücudundaki hareket, belirli bir düzlemde, bir eksenin etrafında yapılabilirken; belirli bir eksenin bulunmaması da söz konusu olabilir. Ekseni belirli harekette ise üç temel eksen bulunur. Bunlardan biri de fleksiyondur. Peki, Fleksiyon nedir? Fleksiyon terimi ne anlama gelir? Detaylar haberimizde!

Genel hareketler, temel olarak 3 eksen üzerinde yapılan fleksiyon, ekstansiyon; abdüksiyon, addüksiyon ve rotasyon hareketidir. Hareket, tanıma göre isim alır (örneğin kol fleksiyonu).

FLEKSİYON NEDİR?

Fleksiyon ve ekstansiyon; enine (transvers) eksen çevresinde, vücudun iki farklı bölümünün birbirine yaklaşması ya da birbirinden uzaklaşmasıdır.

Fleksiyon, bir eklemi yapan iki parçanın arasındaki açının azalması yani bükülmedir. Hareketin sonucunda vücudun söz konusu iki parçası birbirine yaklaşır. Örneğin; ön kolun fleksiyonla bükülerek kola yaklaşır, bacak fleksiyonla uyluğa yaklaşır.

Fleksiyon nedir? Fleksiyon terimi ne anlama gelir?
İlk model fleksiyon hareketini, ikinci model ise ekstensiyon hareketini göstermektedir.

Ekstansiyon, bir eklemi yapan iki parçası arasındaki açının artması yani gerilme/esnemedir. Hareketin sonucunda vücudun söz konusu iki parçası, eklemin izin verdiği sınırlar çerçevesinde, birbirine değme noktasından ya da doğrudan birbirinden uzaklaşır. Örneğin oturur konumda bacaklar ve uyluk fleksiyon konumundadır yani bükülmüştür. Ayağa kalkarken hem uyluk hem de bacak ekstansiyon yaparak anatomik duruştaki pozisyonuna gelir.

FLEKSİYON TERİMİ NE ANLAMA GELİR?

Fleksiyon kelimesi, tıp dilinde kullanılan terimlerden biri olup "bükme" anlamına gelmektedir. Anatomideki hareket terimlerinden biri olan fleksiyon, bir eklemi yapan iki parçanın arasındaki açının azalması yani bükülmedir. Hareketin sonucunda vücudun söz konusu iki parçası birbirine yaklaşır

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