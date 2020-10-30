Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Başkanı Güllüoğlu ve İzmir Valisi Köşger ile görüştü
30.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmelerde, İzmir'de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı