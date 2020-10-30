Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Başkanı Güllüoğlu ve İzmir Valisi Köşger ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.