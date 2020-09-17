Komşusunu döven Halil Sezai, ifade vermek için polis eşiliğinde adliyeye getirildi
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Komşusunu döven Halil Sezai, ifade vermek için polis eşiliğinde adliyeye getirildi

67 yaşındaki komşusunu döven ve görüntülerinin ortaya çıkmasıyla gündem olan ünlü şarkıcı Halil Sezai, ifade vermek için polis eşliğinde adliyeye getirildi.

17.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 17.09.2020 13:49

Tuzla'da kiraladığı villada çekim yaparken, yan villasında yaşayan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'le tartışan şarkıcı Halil Sezai, tartışmanın büyümesi üzerine Meriç'e şiddet uyguladı. Şarkıcı Halil Sezai, bugün ifade vermek üzere polis eşliğinde adliyeye gitti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai'yi ifadeye çağırmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.Halil Sezai önceki gün saat 10:00 sıralarında Hüseyin Meriç'in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. Sezai burada Meriç'i darbederek tehdit etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu. Polis İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber vererek tahkikat başlattı. Gelişmelerin ardından Halil Sezai'nin yaşlı komşusuna dakikalarca şiddet uyguladığı güvenlik görüntüleri basına bomba gibi düştü.

Komşusunu döven Halil Sezai, ifade vermek için adliyeye gitti
Komşusunu döven Halil Sezai, ifade vermek için polis eşiliğinde adliyeye getirildi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (17)
ELLİSEKİZ: adı batmayasıca halil sezai.
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VTNDS: BENCE TUTUKLANMASI ŞART NE SANIYOR KENDİNİ
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NE GÜZEL: ne güzel memleket sen baban yaşındaki adamı darp et sonrada avukatın aracılığı ile yalan beyanatta bulun olay böyle değilidir ; tabi ki yersek sonra elini kolunu salla bu memlekette halkın karşısına sanatçıyım diye çık yok öyle
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