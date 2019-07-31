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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak, Pucca adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak, Pucca adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi.
Kaynak: DHA
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