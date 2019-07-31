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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak, Pucca adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi.

31.07.2019 14:59
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak, Pucca adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi. 
 


Kaynak: DHA
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