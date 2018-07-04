Sivriada Açıklarında Tanker ile Yük Gemisi Çarpıştı! Bölgeye Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Sivriada açıklarında kuru yük gemisi ve tanker çarpıştı. Ölü ve yaralının olmadığı kaza bölgesine Bursa'dan ve İstanbul'dan Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi.

GEMİLER YOLLARINA DEVAM EDEBİLECEK

Sivriada açıklarında tanker ile kuru yük gemisi çarpıştı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı kazada, gemilerde hasar oluşmadığı ve yollarına devam edecekleri belirtildi. Olay yerine İstanbul ve Bursa'dan Kıyı Emniyetine bağlı çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi. Kazaya karışan kuru yük gemisi ve tankerin su almadığı ve batma riski olmadığı belirtildi.