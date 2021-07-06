'Flaşbellek' gösterime giriyor.... 12 Temmuz'da Fransa'da!
Önceki yıl Fransa'nın "Cinemed Festival-Cinema Mediterraneen Montpellier" festivalinde genç jüri ödülünü kazanan film, Languedoc, Aude Pyrenees, Aquitaine Nord bölgelerinde sinemaseverlerle buluşacak.
Önceki yıl Fransa'nın "Cinemed Festival-Cinema Mediterraneen Montpellier" festivalinde genç jüri ödülünü kazanan film, Languedoc, Aude Pyrenees, Aquitaine Nord bölgelerinde sinemaseverlerle buluşacak. Suriye savaşının ele alındığı yapımda, Salah Bakri, Ali Suleiman, Sara El Debuch ve Husam Chadat rol alıyor.
Derviş Zaim
Kaynak: Hürriyet