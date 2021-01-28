ABD'de gıda işleme tesisinde kimyasal sızıntı: 6 ölü, 10 yaralı
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ABD'de gıda işleme tesisinde kimyasal sızıntı: 6 ölü, 10 yaralı

28.01.2021 21:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:24
ABD'de gıda işleme tesisinde kimyasal sızıntı: 6 ölü, 10 yaralı

ABD'nin Georgia eyaletindeki Gainesville'de bulunan bir gıda işleme tesisinde meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin 5'inin olay yerinde, 1'inin ise acil durum odasında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Öte yandan 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Associated Press'in haberine göre olay, Gainesville'deki Prime Pak Foods adlı gıda işleme tesisinde yerel saatle 10.00 sıralarında meydana geldi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Doğu Georgia Sağlık Sistemi Sözcüsü Bet Downs, en az beş kişinin tesiste hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise acil durum odasında öldüğünü açıkladı.

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10 KİŞİ YARALANDI

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre 10 kişi de yaralandı. Yaralananların arasında olaya müdahale etmek isteyen itfaiye personellerinin de olduğu aktarıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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