Son Dakika | Libya açıklarında göçmen gemisi battı: En az 74 ölü

Son dakika haberi... Libya açıklarında Avrupa'ya gitmekte olan mültecileri taşıyan bir gemide meydana gelen arıza sonucu en az 74 mültecinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Libya açıklarında Avrupa'ya gitmekte olan mültecileri taşıyan bir gemide meydana gelen arıza sonucu en az 74 mültecinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Libya açıklarında mültecileri taşıyan bir gemide arıza çıktıktan sonra batması sonucu en az 74 mülteci boğularak yaşamını yitirdi. Gemide, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 kişinin olduğu ifade edildi. Libya Sahil Güvenliği ve sivil balıkçıların 31 kişiyi kurtardıkları bildirildi. BM'nin paylaştığı verilere göre 2004 yılından beri Avrupa'ya gitmeye çalışan 20 binden fazla mülteci, Akdeniz'de yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı