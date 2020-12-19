Adana'da su kuyusu çalışmasında göçük altında kalan işçilerden biri kurtarıldı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde su kuyusu açma çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu iki işçi kuyuya düştü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu iki işçiden biri sağ olarak kurtarılırken, diğer işçinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre, su kuyusu açma çalışması yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. 2 işçi kuyuya düştü. Kuyunun üzerine ise toprak yığını geldi.

1 İŞÇİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Toprak altında kalan 2 işçiden biri sağ olarak kurtarıldı. Diğer işçinin çıkarılması için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı