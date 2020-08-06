Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit Dışarıya adım atan herkesin 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "'Okullar açılmasın' demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Okullar açılmasın" diyenlere maske ve sosyal mesafe vurgusu yaparak yanıt verdi. "LÜTFEN, TEDBİR ALALIM" Dışarıya çıkan herkesin 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda olduğunu belirten Bakan Selçuk, "'Okullar açılmasın' demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Lütfen, tedbir alalım" ifadelerine yer verdi. İşte Bakan Selçuk'un o paylaşımı; Kaynak: DHA