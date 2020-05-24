Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı Son dakika: Ankara'da alkollü bir sürücü, İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı'nda uygulama yapan polislerin durdurduğu araca arkadan çarptı. Kaza sonucu 6'sı polis 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Tüm Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanırken Başkent Ankara'da alkollü bir sürücünün karıştığı kaza sonucu altı polis ve bir vatandaş hafif şekilde yaralandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

Kaynak: DHA